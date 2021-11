US500 fällt am Dienstag auf ein neues Wochentief. Der Kursrückgang, der gestern Nachmittag im Stundenchart mit einer bärischen Hammerkerze begann, wird heute fortgesetzt. Am Montag war der marktbreite Index zuerst auf ein neues Rekordhoch gestiegen, nachdem US-Präsident Joe Biden Jerome Powell für eine zweite Amtszeit nominiert hat, doch am Ende überwog der Ausverkauf bei den Tech-Aktien, der durch die anziehenden US-Anleiherenditen ausgelöst wurde. Die Anleger fragen sich, in welchem Tempo die ...

