Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Mit einem deutlichen Kursgewinn von 0,9% konnte der heimische Markt in die neue Woche starten und präsentierte sich damit deutlich erholt von den letzten Kursverlusten, der ATX war durchaus freundlich in den Tag gestartet, am Nachmittag kam es zu einem kurzfristigen Rückgang, der aber schnell wieder wettgemacht werden konnte, erst gegen Ende setzten in der Schlussauktion erneute Verkäufe ein, die aber nur zu einem kleinen Rückgang führten. Die Auswirkungen des ab heute geltenden Lockdowns waren ja am Freitag schon mehr als deutlich eingepreist worden, daher kam von dieser Seite vorerst einmal keine neue Bedrohung. Weiter zulegen konnte die Österreichische Post, die auch gestern ein Plus von 2,8% erzielen konnte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...