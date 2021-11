Strabag hat den Auftrag der Ghana Water Company Limited zur Errichtung einer Trinkwasseraufbereitungsanlage für die "Twin Cities" Sekondi-Takoradi erhalten. Der Vertrag hat ein Auftragsvolumen von etwa 70 Mio. Euro, die Vertragslaufzeit beträgt 40 Monate, informiert Strabag. Die neue Trinkwasseraufbereitungsanlage ersetzt die seit 1961 in Betrieb befindliche Altanlage. Laut Strabag werden künftig 100.000 m3 Trinkwasser pro Tag in das existierende Netzwerk eingespeist. "Der Geschäftsbereich Strabag Wassertechnik, der seit 2012 erfolgreich in Ghana tätig ist, stärkt mit dieser Beauftragung seine Marktpräsenz und ebnet als verlässliche Vertragspartnerin den Weg für weitere nachhaltige Projekte im Trinkwassersektor sowohl in ...

