Die OMV wurde zum vierten Mal in Folge in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) gelistet und ist nach wie vor das einzige österreichische Unternehmen in diesem Index. Im Corporate Sustainability Assessment (CSA) von S&P Global erreichte die OMV eine Punktzahl im 94. Perzentil. Der CSA umfasst eine umfangreiche Liste von ESG-Themen (Environmental, Social und Governance).

