Um 11:52 liegt der ATX TR mit -0.29 Prozent im Minus bei 7549 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +0.82% auf 1.23 Euro, dahinter S Immo mit +0.61% auf 20.525 Euro und Lenzing mit +0.54% auf 112.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15972 ( -0.69%, Ultimo 2020: 13719). Und erneut wechselt der Wanderpokal für die beste Performance der vergangenen 25 Jahre. Bis Mittwoch-Schluss war Verbund vorne, per Donnerstag-Schluss dann Lenzing, per Freitag-Schluss wieder Verbund und per gestern Schluss wieder Lenzing. Aktie Performance Start-Kurs End-Kurs Lenzing 1477.46% 7.10 112.00 Verbund 1464.08% 5.54 86.65 Lenzing ( Akt. Indikation: 112,00 /112,40, 0,18%)Verbund ( Akt. Indikation: 86,30 /86,40, -0,35%) Folgende Unternehmen schreiben gerade ...

