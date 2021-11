Verwirrung um VST Building Technologies: Das Unternehmen informierte gestern nach Marktschluss über den notwendigen Schritt eines Sanierungsverfahrens. Es soll eine Gläubigerquote von 20 Prozent geboten werden. Noch vor der Sanierungs-Ad hoc verwirrte das Unternehmen mit einer Delisting-Meldung von der Wiener Börse, die dann wenige Zeit später in einen Segmentswechsel vom direct market plus in den direct market korrigiert wurde. Die Aktie ist jedenfalls am Dienstag vom Handel an der Wiener Börse ausgesetzt. Zur Erinnerung: Die Analysten von SRC Research stellten bereits vor einigen Wochen eine Insolvenz der Gesellschaft in den Raum. Wie berichtet, befindet sich auch Eyemaxx aktuell in einem Insolvenzverfahren. Beide Unternehmen sind aus dem Umfeld von ...

