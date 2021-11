Der Elektronikdienstleister BMK setzt auf modernste Technologien und Prozessstabilität in der Elektronik-Fertigung. Dafür hat das Unternehmen in eine Pin-Einsetzanlage der neuesten Generation investiert. Bei hohen thermischen, mechanischen oder stromrelevanten Anwendungen sind die Toleranzbereiche beim Einpressprozess von Pins (Steckverbindungen) sehr klein. Dies ist häufig bei Anwendungen in sicherheitsrelevanten oder Hochstrombereichen - speziell bei Automotive-Applikationen - der Fall. Das Prinzip ...

Den vollständigen Artikel lesen ...