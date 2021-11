Der französische Impfstoffhersteller Valneva hat schon vor Wochen die Zulassung zu seinem Totviren-Impfstoff bei der Europäischen Zulassungsbehörde EMA in Amsterdam beantragt, nachdem die Ergebnisse der klinischen Studie vielversprechend waren. Bis heute wartet der Konzern auf Antwort, doch jetzt könnte Bewegung in die Sache kommen, nachdem die Inzidenzen in Europa regelrecht explodieren…

Die EU hat sich vorsorglich bereits 60 Millionen Dosen des Impfstoffs VLA2001 gesichert, die unmittelbar nach Zulassung ausgeliefert werden sollen. Angesichts der stark steigenden Fallzahlen könnte es gut sein, dass die Politik den Druck auf die Zulassungsbehörde erhöht und es jetzt ganz, ganz schnell geht. Die Valneva-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...