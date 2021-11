Der weltgrößte Gasproduzent Gazprom musste in den vergangenen Tagen einiges einstecken. Dem Unternehmen wurden bei der Zertifizierung der umstrittenen Ostsee-Pipeline immer wieder Steine in den Weg gelegt, die Gazprom jetzt mit der Gründung einer deutsche Tochtergesellschaft aus dem Weg räumen möchte. Auch die USA mischt weiter kräftig mit und verhängt neue Sanktionen gegen Gazprom-nahe Unternehmen…

An der Börse sorgten diese Spekulationen in den vergangenen Tagen für einen scharfen Rücksetzer. Auf der Handelsplattform Tradegate verlor die Aktie in nur drei Tagen über zehn Prozent und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit Ende September. Doch heute schlägt Gazprom nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...