Pierer Mobility kauft FELT Bicycles. CEO Stefan Pierer: "Die Übernahme von FELT Bicycles passt perfekt in die Gesamtstrategie der Pierer E-Bikes GmbH - nämlich ein Global Player im Bereich der Zweiradmobilität zu werden, sowohl mit elektrischen als auch mit nicht-elektrischen Rädern, über alle Fahrradkategorien hinweg. Mit FELT sind wir in der Lage, unser Fahrradportfolio zu erweitern und auch den nordamerikanischen Markt mit einer etablierten, leistungsstarken Marke stark zu besetzen. FELT ist stark im Rennsport engagiert, was für uns einen zusätzlichen Anreiz darstellt." Zur Pierer E-Bikes GmbH gehören derzeit Husqvarna E-Bicycles, Gasgas und R Raymon. Die Übernahme von FELT Bicycles besteht aus drei Komponenten: dem Kauf der ...

