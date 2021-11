Exxon Mobil zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund zwei Prozent. Dadurch kostet der Titel nun 63,02 USD. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Exxon Mobil-Analyse einfach hier klicken.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieses wichtige Tief wurde bei 60,30 USD markiert. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Denn demnach sind für Exxon Mobil Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser ...

