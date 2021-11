Aktien: Generika-Tochter von Novartis heißbegehrt - Aktie nach oben abgeprallt

Anzeige / Werbung Beim Schweizer Pharmariesen Novartis gewinnt das Thema Sandoz spürbar an Dynamik: Die Generika-Tochter steht seit ein paar Wochen auf dem Prüfstand. Zahlreiche Finanzinvestoren sollen nun ihr Interesse bekundet haben. Sandoz produziert Nachahmer-Medikamente, sogenannte Generika. Der Mutterkonzern Novartis hat das Unternehmen aber auf den Prüfstand gestellt und dabei zunächst keine Option ausgeschlossen. Am Wahrscheinlichsten erscheint derzeit ein Verkauf an einen Finanzinvestor. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie aus einem Medienbericht hervorgeht, soll die Private-Equity-Firma EQT gemeinsam mit der Investorenfamilie Strüngmann ein Gebot für Sandoz ins Kalkül gezogen haben. Sollte die Novartis-Tochter verkauft werden, könnte sie mit mehr als 20 Milliarden Schweizer ranken bewertet werden. Das entspricht in etwa 19 Milliarden Euro. Weiteren Angaben zufolge sind EQT und Strüngmann aber nicht die einzigen Interessenten: So sollen sich auch die Finanzinvestoren Carlyle, Blackstone, CVC und KKR mit einem möglichen Kauf von Sandoz beschäftigten. Möglich ist nach wie vor aber auch ein Verbleib im Novartis-Konzern oder ein Börsengang. Novartis-Aktie bestätigt Unterstützung Die Aktie von Novartis arbeitet seit Wochen an einer Bodenbildung und hat vor kurzem die Unterstützung bei 80 Franken wieder bestätigt. Gleichzeitig ist der MACD (Momentum) gestiegen und die Aktie eine positive Divergenz ausgebildet, die aus charttechnischer Sicht eine gute Unterstützung bietet. Die nächste Hürde bei weiter steigenden Kursen befindet sich bei 85 Franken. Enthaltene Werte: CH0012005267,US7170811035,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

