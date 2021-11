Der internationale Technologiekonzern Andritz hat die Inbetriebnahme des an Biyang Huifeng Wood Industry Board für die MDF-Produktionslinie in Biyang, Provinz Henan, China, gelieferten Druckzerfaserungssystems erfolgreich abgeschlossen. Der Kunde verarbeitet mit dem neuen Andritz-Druckzerfaserungssystem Pappel-Hackschnitzel. Weng Duansheng, Vice General Manager, Biyang Huifeng, führt aus: "Der hervorragende Betrieb unseres ersten Druckzerfaserungssystems, das von ANDRITZ in unserer Jiangsu-Anlage installiert wurde, überzeugte uns, erneut in das Fachwissen der Experten von Andritz Panelboard zu vertrauen. Die erfolgreiche und zeitgerechte Inbetriebnahme unserer neuen Linie hat bestätigt, dass wir uns richtig entschieden haben."

