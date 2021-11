The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital Kreise: KKR erwägt höheres Gebot für Tim wegen Vivendi-Widerstand Vorstand und Aufsichtsrat von Adva Optical empfehlen Aktionären die Annahme des Angebots von Adtran Aareal Bank hat nach Übernahmeangebot neuen Aufsichtsratschef Aroundtown ringt weiter mit Corona-Folgen - bestätigt Ausblick Continental und sein Top-Management sind tiefer in den Diesel-Skandal verwickelt, als zunächst gedacht (HB) Großaktionär will Deutz-Vorstand das Vertrauen entziehen lassen Drägerwerk erwartet Sonderbelastung und weniger Umsatz Deutsche Telekom kann für den angestrebten Vergleich mit vielen Kleinaktionären auf finanzielle Rücklagen zurückgreifen Mister Spex SE setzt zweistelliges Wachstum im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...