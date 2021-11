DGAP-Ad-hoc: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Auftragseingänge

Compleo Charging Solutions AG unterzeichnet Letter of Intent über die Lieferung von jährlich 25.000 Wallboxen



24.11.2021

Offenlegung von Insider-Informationen nach Artikel 17 Abs. (1) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Compleo Charging Solutions AG unterzeichnet Letter of Intent über die Lieferung von jährlich 25.000 Wallboxen Dortmund, den 24. November 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo") hat heute einen Letter of Intent (unverbindliche Absichtserklärung) mit einem führenden Anbieter für innovative Energie- und Speicherlösungen aus Deutschland abgeschlossen. Der Vertragspartner gehört als 100%-ige Tochtergesellschaft zu einem führenden deutschen Energieversorger.



Die Absichtserklärung umfasst die jährliche Lieferung von 25.000 Solo-Wallboxen ab dem 3. Quartal 2022 für einen Zeitraum von drei Jahren. In dieser Zusammenarbeit ist vorgesehen, dass die Solo-Wallboxen technisch auf die Anwendungsbedürfnisse im Bereich Photovoltaik- und Stromspeichersysteme für den Heimbereich zugeschnitten werden. Die heute unterzeichnete Absichtserklärung hat keine Auswirkungen auf die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021. Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung

