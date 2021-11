Die Konsumenten in den USA bleiben in Spendierlaune. Die Einzelhandelsumsätze im Oktober stiegen gegenüber dem Vormonat stärker als erwartet um 1,7 Prozent. Im September lag der Zuwachs bei nur 0,8 Prozent. Auch die Stimmung unter den Unternehmern bleibt optimistisch. Dies geht aus den beiden regionalen Geschäftsklima-Umfragen Empire State und Philly Fed Index hervor. Ersterer stieg von 19,8 auf 30,9 Punkte, was mehr als erwartet war, letzterer stieg von 23,8 auf 39 Punkte. Hier war vom Konsensus eigentlich ein Rückgang erwartet ...

