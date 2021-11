Mit dem Eagle Chip stellt IBM einen Quantenprozessor mit 127 Quantenbits vor. Damit will das Unternehmen "einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur praktischen Quantenberechnung" legen. Mit dem Quantum Eagle durchbricht IBM die 100-Qubit-Schallmauer. Zum Vergleich, der im Juni 2021 eingeweihte IBM Quantencomputer in Ehningen hat 27 Qubits. Daher spart der Konzern in einem Blog-Eintrag nicht mit großen Worten: "Eagle führt Quantencomputer in eine neue Ära. Mit Eagle wird rechnerisches Neuland betreten ...

