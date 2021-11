Um 11:27 liegt der ATX TR mit +0.32 Prozent im Plus bei 7584 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +1.56% auf 48.85 Euro, dahinter CA Immo mit +1.48% auf 37.7 Euro und Verbund mit +1.29% auf 86.65 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15885 ( -0.70%, Ultimo 2020: 13719). Frequentis hat gestern übrigens das bereits 21. All-time-High im Jahr 2021 geschafft.Frequentis ( Akt. Indikation: 28,50 /28,90, 0,35%) Gestern im Podcast ( https://boersenradio.at/page/podcast/2445/ ) plauderten wir noch einmal über den Flashcrash der Valneva am Montag und nannten eine neue Shortposition von Citadel, die ja auch bei Do&Co im Shorten sehr engagiert sind und vor wenigen Monaten rund um Gamestop in dieser Hinsicht Bekanntheit erlangten. Weiters sind aktuell bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...