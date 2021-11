In einem Musterprozess hat erstmals eine Jury mehrere große Apothekenketten mitverantwortlich für die Opioid-Krise in den USA gemacht. Das Urteil gilt als wichtiger Präzedenzfall in der Aufarbeitung der Opioid-Epidemie, die bereits mehrere hunderttausend Tote gefordert hat. Die Einzelhandelsketten CVS, Walgreens und Walmart sollen den Verkauf von Schmerzmitteln in zwei Counties im Bundesstaat Ohio nicht ausreichend kontrolliert haben, so das Urteil der Jury am Bundesgericht in Cleveland. Mit der ...

