Nichts zu feiern gibt es heute für Nemetschek-Aktionäre. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund sechs Prozent schlucken. Damit haben die Papiere jetzt nur noch einen Wert von 99,56 EUR. Ist das der Beginn eines Crashs?

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Nemetschek hat nämlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterstützung. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund acht Prozent entfernt. Dieser Bremsbereich ist bei 92,10 EUR zu finden. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Die übergeordnete Perspektive wird über den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan ...

