Die Analysten der Baader Bank stufen die S Immo-Aktie von Reduce auf Add hoch und heben das Kursziel von 16,0 auf 23,50 Euro an. Die Baader-Experten erwarten, dass das Unternehmen seine Absicht bekräftigt, die Beteiligung an anderen Unternehmen zu veräußern, wodurch reichlich Liquidität für das eigenständige Wachstum des Portfolios freigesetzt werden könne. Auch wenn der Kauf von Immobilien mit dem Kapital aus den Beteiligungs-Verkäufen einige Zeit in Anspruch nehmen werde, so sind die Analysten mittlerweile überzeugter, dass dies die immer noch moderate Profitabilität in Bezug auf den FFO unterstützen werde. Daher heben sie ihre FFO-Schätzungen für dieses Jahr um 20 Prozent, aber auch für die kommenden Jahre um 7 ...

