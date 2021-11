Die Pandemie nimmt zumindest in Europa wieder richtig an Fahrt auf. Deutschland meldet so viele Neuinfektionen wie noch nie und die Inzidenz erklimmt täglich neue Höchststände. Umso wichtiger wäre es, wenn der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech heute die Zulassung für seinen Impfstoff auch für die Altersklasse der Fünf- bis Elfjährigen erhält. Die Entscheidung sollte heute fallen…

Denn das Expertengremium der Europäischen Zulassungsbehörde EMA wird vermutlich am heutigen Donnerstag die Entscheidung dazu bekannt geben. Die finale Freigabe wird dann die EU-Kommission erteilen. Inwieweit sich die Entscheidung auf die BioNTech-Aktie auswirken wird, bleibt abzuwarten. Am heutigen Thanksgiving wird ...

