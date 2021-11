Die aktuell längste Serie: Rio Tinto mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 8.32%) - die längste Serie dieses Jahr: DWS Group 13 Tage (Performance: 12.08%). Tagesgewinner war am Mittwoch Vapiano mit 17,86% auf 0,17 (1% Vol.; 1W 37,50%) und MorphoSys mit 7,61% auf 36,75 (93% Vol.; 1W -2,08%). Die Tagesverlierer: Drägerwerk mit -12,00% auf 59,40 (695% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,02%), Transocean mit -11,11% auf 3,20 (% Vol.; 1W -13,51%), Metro mit -10,63% auf 3,68 (602% Vol.; 1W -7,67%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (28436,98 Mio.), Advanced Micro Devices, Inc. (19149,68) und Alphabet (4831,13). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2021er-Tagesschnitt gab es bei Telecom Italia (2416%), Drägerwerk ...

