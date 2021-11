Ikea will zukünftig Plastik in Verbraucherverpackungen nicht mehr einsetzen. Der Ausstieg wird schrittweise erfolgen, beginnend mit dem gesamten neuen Sortiment bis 2025 und dem laufenden Sortiment bis 2028. Mit diesem Ausstieg will Ikea Plastikmüll und Umweltverschmutzung reduzieren und die Entwicklung von Verpackungslösungen vorantreiben, die sich auf erneuerbare und recycelte Materialien konzentrieren. Verpackungen sind eine Schlüsselkomponente des Ikea Geschäftsmodells und ein wichtiger Faktor ...

