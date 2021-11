Die Uniqa will Anleihen zurückkaufen und eine neue begeben. Inhaber der "2023 Anleihe" und der "2026 Anleihe" werden eingeladen, ihre Anleihen der Gesellschaft zum Rückkauf anzudienen. Der Rückkauf erfolgt in einem Gesamtnennbetrag bis zu insgesamt höchstens 300 Mio. Euro mit einem Yield von -0,05 Prozent für die 2023 Anleihe und mit einem Offer Spread von +80 Basispunkten zuzüglich der interpolierten Mid-Swap Rate der 2026 Anleihe sowie in jedem dieser Fälle zuzüglich aufgelaufenen Zinsen. Uniqa erwartet für den Fall eines Rückkaufs einen Anstieg der Finanzierungskosten, weil der Rückkauf mit einem Aufschlag auf den Nennbetrag erfolgen wird, der vollumfänglich in 2021 verbucht wird. Ungeachtet dessen belässt Uniqa den aktuellen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 unverändert. ...

