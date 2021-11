Nach der Freigabe strategischer Ölreserven durch grosse Verbrauchsländer wie die USA dreht sich am Ölmarkt alles um die Reaktion der Förderländer.New York / London - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig bewegt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,25 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 11 Cent auf 78,28 Dollar. Nach der Freigabe strategischer Ölreserven durch grosse Verbrauchsländer wie die USA...

