Experten erwarten weitere Bedeutungszunahme von Biotechnologie Biontech in Q3 mit Gewinn von 3,2 Milliarden Euro Doppelt so viel als größter DAX-Konzern 44 Millionen Zweitimpfungen in Deutschland mit Biontech/Pfizer 274.132 Suchanfragen nach Biontech Aktien in einer Woche (Moderna Aktien: 40.786) Biontech meistgesuchte Aktie in Deutschland Der Biontech-Gewinn belief sich im dritten Quartal auf 3,2 Milliarden Euro - etwa doppelt so hoch als der Gewinn bei Linde, dem nach Marktkapitalisierung größten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...