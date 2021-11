Mehr Geld für den ÖPNV, neue Förderregeln für E-Autos und ein schnellerer Ladenetzausbau. Die Eckpunkte des Koalitionsvertrags zwischen SPD, Grünen und FDP stehen fest. So reagiert die Industrie auf die Roadmap der neuen Regierung. Die künftige Ampel-Regierung will die E-Mobilität in Deutschland deutlich voranbringen. "Unser Ziel sind mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030", heißt es Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Demnach soll Deutschland zum "Leitmarkt für Elektromobilität" ...

