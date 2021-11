Grund zum Feiern haben heute alle Nordex-Aktionäre. So schießt der Kurs rund vier Prozent in die Gewinnzone. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 16,16 EUR. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot in der Jahresend-Rallye auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Der Hochpunkt liegt bei 16,50 EUR. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...