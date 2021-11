Die CA Immo hat wie berichtet mitgeteilt, ihr Rumänien-Portfolio auf den Prüfstand zu stellen. Eine Evaluierung aller strategischen Optionen für den Kernmarkt Rumänien, einschließlich eines potenziellen Verkaufs des gesamten Portfolios, sei beschlossen worden. In den vergangenen Jahren habe man das rumänische Portfolio zu einem Class-A-Büroportfolio in zentralen Bukarester Lagen mit hoher Standort- und Gebäudequalität ausgebaut und fokussiert. Mit der Fertigstellung des Entwicklungsprojekts Orhideea Towers und dem Erwerb des Campus 6.1 sei das Portfolio 2018 um zwei hochwertige Landmark-Projekte in einer der attraktivsten Mikrolagen im Zentrum von Bukarest erweitert worden, erklärt die Gesellschaft gegenüber Börse Social. "Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...