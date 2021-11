Aktien: EMA lässt Kinder-Impfstoff zu - Biontech-Aktie verliert

Anzeige / Werbung Nach Israel und den USA hat auch die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Corona-Impfstoff von Biontech für Kinder ab fünf Jahren zugelassen. Die Aktie scheitert dennoch am Widerstand. Kinder ab fünf Jahren sollen von dem Biontech/Pfizer-Impfstoff nur ein Drittel der Erwachsenen-Dosis erhalten und zwar zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. Offiziell muss die EU-Kommission nun noch zustimmen. Das gilt als Formsache. Ein zweiter Impfstoff für Kinder könnte bald folgen. Die EMA-Experten prüfen zurzeit einen Antrag des US-Herstellers Moderna. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die EMA betonte, dass das Vakzin Studien zufolge sicher und effektiv sei. Bisher seien keine schweren Nebenwirkungen festgestellt worden, allenfalls milde Reaktionen wie Fieber, Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Die Experten hatten seit Oktober Studien der Hersteller geprüft. Kinder erkranken höchst selten an Covid-19. Doch auch sie könnten schwer krank werden, so sagen die EMA-Experten. Die Vorteile der Impfung seien daher höher zu bewerten als mögliche Risiken. Die Entscheidung der EMA heißt aber nicht, dass nun auch die Impfung von Kindern empfohlen wird. Das müssten nationale Regierungen beziehungsweise Gesundheitsbehörden entscheiden, betont die EMA. In Deutschland wird zunächst ein Gutachten der Ständigen Impfkommission (Stiko) erwartet. Sie will ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren vor Jahresende abgeben. Die Wirksamkeit des Impfstoffs entspreche bei Kindern nach einer relativ kurzen Beobachtungszeit etwa der bei den Erwachsenen. Zahlen aus den aktuellen Studien reichten aber nicht aus, um Nebenwirkungen auszuschließen. Man müsse die Ergebnisse früherer Studien und Anwendungsdaten einbeziehen, so der Vorsitzende der Stiko, Thomas Mertens. Er äußerte Verständnis für skeptische Eltern. Biontech-Aktie verliert an Schwung Die Aktie von Biontech hat den Abwärtstrend seit August verlassen und ist nach oben ausgebrochen. Auch der MACD (Momentum) steigt und stützt den Aufschwung. Am ersten Widerstand bei rund 320 Dollar ist der Titel allerdings gescheitert, ein erneuter Anlauf erscheint möglich. Der nächste Widerstand liegt bei 375 Dollar und die nächste Unterstützung an der 200-Tagelinie (rot) bei knapp 230 Dollar. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

