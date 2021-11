Die SOFTWARE AG könnte Kreisen zufolge verkauft werden. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg prüft das Unternehmen strategische Optionen. Eine Möglichkeit ist der Verkauf des Unternehmens, dessen Marktwert aktuell bei 2,6 Mrd. Euro liegt.



Die Überlegungen befinden sich offenbar in einem frühen Stadium. Es gibt zudem keine Sicherheit, dass sich das Unternehmen für einen Verkauf entscheidet. Ihm müsste zumindest die von dem Unternehmensgründer Peter Schnell in den 1990er-Jahren gegründete SOFTWARE AG Stiftung zustimmen, sie hält mehr als 30 % an dem Unternehmen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



