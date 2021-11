Der norwegische Wasserstoffspezialist macht abermals positive Schlagzeilen. Nachdem Nel schon in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder neue Großaufträge vermelden konnte, ist es nun abermals so weit. Denn wie das Unternehmen soeben bekannt gibt, erhält Nel den Auftrag für einen 20-Megawatt-Elektrolyseur von Ovako, einem der führenden europäischen Produzenten von Baustahl aus Schweden.

An der Börse hat dieser Auftrag gestern voll eingeschlagen. Ging es zur Eröffnung auf 1,73 Euro nach unten, explodierte der Kurs zum Handelsende bis in den Bereich um 1,87 Euro. Innerhalb von wenigen Stunden konnte Nel also rund acht Prozent zulegen. Aus charttechnischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...