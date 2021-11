Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Die 3500-Prozent-AktieIn dieser Folge von Ziemlich gut veranlagt schauen sich Rüdiger und Robert u.a. an, warum Bitcoin in den vergangenen Tagen stark an Fahrt aufnahm - und die Gewinne wieder abgab - und der künftigen Besteuerung von Kryptos. Sie widmen sich der Frage, wie es mit der Aktie des Elektrobauers Rivian nach dem fulminanten Börsestart weiterging. Und dann geht es noch um eine Aktie, die in den vergangenen Jahren um mehr als 3500 Prozent gestiegen ist. Zahlt sich ein Einstieg hier noch aus? Alle Podcasts finden sie auch unter http://www.KURIER.at/podcasts und https://www.kronehit.at/content/khpodcasts/Ziemlich gut veranlagt (00:21:23), 25.11. Wiener Börse Plausch #23: ...

