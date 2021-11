Weltweit große Kursverluste. Die Anleger sorgen sich am Freitag um die hoch ansteckende neue Corona-Variante, die in Südafrika entdeckt wurde. Der Nikkei 225 und der Hang Seng fielen um 2,58% bzw. 2,53% und waren in der asiatisch-pazifischen Region die größten Verlierer. Auch die US-Futures gaben kräftig nach und deuten nach dem gestrigen Feiertag, an dem die Börsen geschlossen blieben, auf einen deutlich schwächeren Handelsstart hin. Der US500 nähert sich der 4.600er-Marke und könnte den stärksten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...