Europäische Indizes fallen um 3%, Öl wird um 5% niedriger gehandelt Risikoreiche Vermögenswerte fallen heute, da die Anleger über eine neue Variante des Coronavirus in Südafrika besorgt sind. Die neue Variante soll übertragbarer und widerstandsfähiger gegen Antikörper sein. Blue Chips aus fast allen westeuropäischen Ländern notieren zu Beginn der Sitzung über 3% niedriger. Das Risiko neuer Lockdowns in Europa ist in den letzten Wochen gestiegen, und die Wahrscheinlichkeit, dass neue Beschränkungen ...

