Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Nel ASA-Aktionären zu sehen. Schließlich muss die Aktie ein Minus von rund fünf Prozent hinnehmen. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 1,79 EUR. Übernehmen die Bären hier nun endgültig das Ruder?

Ihr Geschenk: Pünktlich zur Jahresend-Rallye möchten wir Ihnen die Aktien mit den größten Gewinnchancen bis Weihnachten präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Denn Nel ASA rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund sieben Prozent entfernt. Diese vorerst letzte Haltezone stellt sich auf 1,67 EUR. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Anleger, die von Nel ASA überzeugt sind, haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...