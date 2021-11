Gemeinsam mit dem Unternehmen Recycling Technologies, Swindon, UK, plant Ineos Styrolution, Frankfurt, Europas erste fortschrittliche chemische Polystyrol-Recyclinganlage. Sie soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 in Betrieb gehen. Die Pilotanlage für das Recycling von Polystyrol soll in Swindon, UK, entstehen. Um die dort ankommenden Polystyrolabfälle zu verarbeiten, kommt die Depolymerisationstechnologie zum Einsatz. Dabei werden Polystyrolabfälle in ihren Hauptbaustein Styrol zurückverwandelt, ...

