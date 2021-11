Europäische Aktienmärkte stürzen wegen neuer Virus-Sorgen ab DE30 erholt sich um 200 Punkte von den Tagestiefs Airbus- und Lufthansa-Aktien brechen ein Die europäischen Märkte fallen am letzten Handelstag der Woche. Eine in Südafrika entdeckte neue Virusvariante, die leichter übertragbar und widerstandsfähiger gegenüber Behandlungen ist, löste Befürchtungen aus, dass in den Industrieländern bald neue, strenge Reiseverbote verhängt werden könnten. Der deutsche Leitindex notiert im Tagesverlauf 2,6% niedriger, lag aber zu einem bestimmten Zeitpunkt des heutigen Handelstages fast 4% unter dem gestrigen Schlusskurs. ...

