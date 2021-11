Matthias Arleth tritt am 1. Januar 2022 seinen Posten als CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung des Mahle-Konzerns an. Zuvor war er stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Webasto. Der 53-jährige Diplom-Ingenieur folgt auf Dr. Jörg Stratmann, nachdem dessen Zusammenarbeit mit Mahle zum 31. März 2021 beendet wurde. Arleth verfügt über langjährige Erfahrungen in der Automobilindustrie, sowohl auf Hersteller- als auch auf Zuliefererseite. "Mit Matthias Arleth haben wir sowohl einen ausgewiesenen ...

