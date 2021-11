Um 11:18 liegt der ATX TR mit -3.13 Prozent im Minus bei 7423 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Österreichische Post mit +1.62% auf 37.7 Euro, dahinter Frequentis mit +0.72% auf 28.1 Euro und Mayr-Melnhof mit -0.11% auf 177.2 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15512 ( -2.58%, Ultimo 2020: 13719). Fast alles ist heute im Minus, nur Valneva steigt deutlich: Jeder Covid-Impfstoff ist anders konstruiert und der noch nicht zugelassene VLA 2001 von Valneva ist der einzige echte Totimpfstoff, was gerade in Bezug auf die neue Variante aus Südafrika spannend sein könnte. Der u.a. Artikel aus Schottland thematisiert das: "Rather than induce an immune response that targets just the spike protein of the coronavirus, the Valneva vaccine, also known as VLA2001, ...

