Delisting einer Schuldverschreibung wegen Kündigung Amtlicher HandelEmittent: OMV AGWertpapier: EUR 750.000.000 NC6 Perpetual Subordinated Fixed to Reset Rate Notes 2015 with a First Call Date 2021 ISIN XS1294342792Kündigung mit Wirkung zum 30.11.2021Letzter Handelstag: 26.11.2021 (bis 13:11 Uhr); Handelseinstellung ab 13.11 UhrLöschung vom Amtlichen Handel: 30.11.2021

