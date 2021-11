Daimler Buses meldet den Verkauf der in Dortmund ansässigen Mercedes-Benz Minibus GmbH an die Münchner Industriegruppe Aequita. Die Produktion der Minibusse in Dortmund wird unter Erhalt der Beschäftigung am Standort fortgesetzt. Wie Daimler mitteilt, übernimmt Aequita das Minibus-Unternehmen mit seinen rund 240 Beschäftigten und sichere damit den Dortmunder Standort. Die Transaktion werde zum 1. Januar 2022 vollzogen. Hintergrund ist Daimler Buses zufolge, dass man sich künftig auf das Kerngeschäft ...

