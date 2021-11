Neue Aktien an der Wiener Börse: Die Wiener Börse hat den Antrag der SunMirror AG auf Zulassung ihrer Aktien zum Amtlichen Handel, Segment Standard Market Continuous, einem Geregelten Markt nach der EU-MiFID II Richtlinie, genehmigt. Der erste Handelstag der Aktien der SunMirror im Amtlichen Handel wird am 29. November 2021 sein. Bis auf Weiteres bleiben die Aktien der SunMirror weiterhin in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, einem multilateralen Handelssystem (MTF) nach der EU-MiFID II Richtlinie, einbezogen und können daher wie bisher auch dort gehandelt werden.

