Wer heute einen Blick auf die Kurstafel an der Wall Street wirft, kommt vermutlich aus dem Staunen nicht mehr heraus. So verzeichnet der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech ein Kursplus von fast 20 Prozent. Die Aktie schießt innerhalb von Minuten von rund 300 US-Dollar auf knapp 360 US-Dollar! Damit kostet BioNTech nun wieder so viel wie zuletzt Mitte September. Doch was steckt dahinter?

Es ist eine neue Virus-Mutation, die derzeit Angst und Schrecken verbreitet. B.1.1.529 soll ersten Berichten zufolge noch ansteckender und mutationsfreudiger sein als die Delta-Variante. Diese ersten Erkenntnisse versetzen die Gesundheitsexperten natürlich in erhöhte Alarmbereitschaft. Damit könnten die Massenimpfungen auch die kommenden ...

