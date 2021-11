Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der Aufwärtstrend des globalen Aktienmarktindex hielt in der letzten Woche an. Er legte in EUR um +0,7% zu. Der S&P 500 wies mit einem Zuwachs in EUR von +1,5 % eine signifikante Outperformance auf. Der Stoxx 600 notierte um -1,6% tiefer, der Nikkei 225 gab in EUR um -0,5% nach. Der globale Schwellenländerindex notierte in mit -0,1% in EUR wenig verändert. Die Edelmetallpreise notierten uneinheitlich. Der Goldpreis fiel im Wochenvergleich in USD um -3,8%, der Kupferpreis stieg um +4%.Leicht tiefer notierte auch der Ölpreis. Er gab letzte Woche um -0,8% nach. Der Anstieg seit Jahresbeginn beträgt +58%. Bei den Aktienindizes sind durch das sehr starke Gewinnwachstum im Verlauf dieses Jahres die wichtigsten Bewertungskennzahlen trotz der ...

