Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Marktbericht Fr. 26.11.2021 - Rote Kurse am Black Friday, neue Coronavariante schockt den Markt, Zahlen S ImmoRote Kurse am Black Friday, neue Coronavariante schockt den Markt, auch Bitcoin fällt, Zahlen S Immo, Gigaset, HanseYachts, Guardbox Der Black Friday machte seinem Namen alle Ehre und war auch für die Börse ein Stück weit ein schwarzer Freitag. Der DAX verlor ganze 4,2 % auf 15.257 Punkte und steht damit gut 1.000 Punkte unter seinem Allzeithoch vor gut einer Woche. Der ATX in Wien gab -4,2 % ab auf 3.630 Punkte, der ATX Total Return auf 7.342 Punkte. Die Amerikaner kommen ebenfalls mit deutlichem Minus aus der Thanks Giving Feiertagspause. Der Grund ist eine Zahl: B.1.1.529. So ist ...

