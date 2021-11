Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX verlor in der Woche nach dem Lock Down-Start 1%, wobei vor allem konjunktursensitive Werte zu den Verlierern zählten. Nur AT&S sowie die Versorger Verbund und EVN konnten sich in diesem Umfeld gut behaupten. Nicht nur in Österreich rückt Corona wieder verstärkt ins Blickfeld der Anleger. Die Sorge vor Lock Downs in anderen Ländern sowie eine neue, möglicherweise sehr gefährliche Virusvariante im südlichen Afrika setzt die Aktienmärkte weltweit unter Druck. Trotz der aufziehenden Wolken auf der Konjunkturseite zeigten die Quartalsergebnisse diese Woche von anhaltend stabilen Ergebnissen auf Unternehmensebene. SBO war zwar als Zykliker auf Wochensicht der schwächste Titel im ATX, die Q3-Zahlen zeigten aber ein Umsatzplus von über 50% ...

