Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Spätestens mit den Kursverlusten am Freitag ist der Aufwärtstrend des ATX gebrochen, auch der geleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage konnte dem Abwärtsdruck letztendlich nichts entgegensetzten. Die nächste starke Unterstützung sehen wir in der 200-Tage-Linie, die bei aktuell 3.470 Punkten verläuft. Der Abstand zu dieser ist allerdings groß, die Wahrscheinlichkeit, dass der ATX davor schon Boden findet, ist also groß. Die technischen Indikatoren vermitteln ein pessimistisches Bild, MACD und Momentum haben ins Negative gedreht, von einem überverkauften Szenario sind wir jedoch noch entfernt. Auch bei wöchentlicher Betrachtungsweise finden wir Indizien, dass der seit einem Jahr bestehende Aufwärtstrend zu Ende geht, siehe DMI. ...

