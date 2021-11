Das Rennen um den Corona-Impfstoff hat CureVac trotz vollmundiger Ankündigungen längst verloren. Sämtliche Vorschusslorbeeren verspielt. Doch jetzt könnte die Corona-Variante B.1.1.529 für die Tübinger eine neue Chance sein. Denn aufgrund von mehr als 30 Mutationen ist durchaus denkbar, dass die Impfstoffe von BioNTech und Moderna mehr oder weniger wirkungslos wären. Hier könnte CureVac ansetzen und zumindest das "Rennen 2.0" gewinnen.

An der Börse jedenfalls scheinen die Anleger auf eine Renaissance von CureVac setzen zu wollen. So schoss der Aktienkurs am Freitag an der Nasdaq fast 14 Prozent nach oben. Der Schlusskurs lag mit 44,18 US-Dollar so hoch wie zuletzt am 14. Oktober. Damit nimmt die Bodenbildung bei CureVac immer konkretere ...

